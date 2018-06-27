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için geri sayım

, bonservis ücretini birkaç gün içinde belirleyecek

Bas Dost için geri sayım
Sporting Lizbon ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden Bas Dost'un bonservis ücretini UEFA'nın birkaç gün içinde belirleyeceği öğrenildi. Sportif direktör Damien Comolli'nin oyuncunun menajeriyle temas halinde olduğu, uygun bir rakamın ortaya çıkması durumunda transferin gerçekleşeceği ifade ediliyor.
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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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