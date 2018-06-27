Sporting Lizbon ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden Bas Dost'un bonservis ücretini UEFA'nın birkaç gün içinde belirleyeceği öğrenildi. Sportif direktör Damien Comolli'nin oyuncunun menajeriyle temas halinde olduğu, uygun bir rakamın ortaya çıkması durumunda transferin gerçekleşeceği ifade ediliyor.
Bas Dost için geri sayım
UEFA, bonservis ücretini birkaç gün içinde belirleyecek
Etiketler: Bas Dost , Sporting Lizbon , UEFA
- 27 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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