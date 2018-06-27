Bas Dost için geri sayım

Sporting Lizbon ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden Bas Dost'un bonservis ücretini UEFA'nın birkaç gün içinde belirleyeceği öğrenildi. Sportif direktör Damien Comolli'nin oyuncunun menajeriyle temas halinde olduğu, uygun bir rakamın ortaya çıkması durumunda transferin gerçekleşeceği ifade ediliyor.