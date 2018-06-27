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Aminu haber gönderdi

Menajeri aracılığıyla yönetimine haber gönderen Nijeryalı forvet, “Gelmeyi çok istiyorum ama sorunları bir an önce çözün” dedi

Aminu haber gönderdi
Trabzonspor'da teknik heyet, takımdaki rekabeti artırması için transfer edilmesini çok istediği Osmanlısporlu Umar Aminu'nun durumundaki belirsizliğin ortadan kalkmasını bekliyor. Geçen sezon 34 maçta 6 gol, 8 asistlik bir performans sergileyen Nijeryalı yıldız Trabzonspor'da forma giymeyi çok istiyor.

MENAJERİ GÖRÜŞME YAPTI
Menajeri aracılığıyla Bordo-Mavili yönetime haber yollayan Aminu'nun, "Sorunları çözmenizi bekliyorum. Trabzonspor'u çok iyi biliyorum ve orada oynamak isterim" ifadesini kullandığı öğrenildi.


Yunus Emre SEL
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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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