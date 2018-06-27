Aminu haber gönderdi

Trabzonspor'da teknik heyet, takımdaki rekabeti artırması için transfer edilmesini çok istediği Osmanlısporlu Umar Aminu'nun durumundaki belirsizliğin ortadan kalkmasını bekliyor. Geçen sezon 34 maçta 6 gol, 8 asistlik bir performans sergileyen Nijeryalı yıldız Trabzonspor'da forma giymeyi çok istiyor.



MENAJERİ GÖRÜŞME YAPTI

Menajeri aracılığıyla Bordo-Mavili yönetime haber yollayan Aminu'nun, "Sorunları çözmenizi bekliyorum. Trabzonspor'u çok iyi biliyorum ve orada oynamak isterim" ifadesini kullandığı öğrenildi.





Yunus Emre SEL