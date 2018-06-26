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Önceliğimiz stoper olacak

, “de önceliğimiz stoper olacak”dedi

Önceliğimiz stoper olacak
Futbol Genel Koordinatörü Özkan Sümer yeni sezon öncesi organizasyon ve çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Sümer, "Damien Da Silva kendi ifadesi ile gelmek istemediğini söyledi. Bizde bu bölge için yeni isimler tespit ederek yönetime listemizi verdik. Şu an yönetim kurulu çalışmalarını yapıyor" ifadesini kullandı.
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