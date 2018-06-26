Trabzonspor Futbol Genel Koordinatörü Özkan Sümer yeni sezon öncesi organizasyon ve transfer çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Sümer, "Damien Da Silva kendi ifadesi ile gelmek istemediğini söyledi. Bizde bu bölge için yeni isimler tespit ederek yönetime listemizi verdik. Şu an yönetim kurulu çalışmalarını yapıyor" ifadesini kullandı.
Önceliğimiz stoper olacak
Özkan Sümer, “Transferde önceliğimiz stoper olacak”dedi
Etiketler: transfer , Özkan Sümer , Trabzonspor
- 26 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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