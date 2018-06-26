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90’da attı gruptan lider çıktı

B Grubu’nda Fas ile karşılaşan , iki kez yenik duruma düştüğü maçın 90. dakikasında Aspas’ın golüyle 1 puanı kurtardı. Gruptan lider çıktı...

İspanya 90’da attı gruptan lider çıktı
Dünya Kupası B Grubu'nda son maçında Fas ile karşılaşan İspanya, son dakikada attığı golle gruptan lider olarak çıktı. temsilcisi 14. dakikada 'lu Khalid Boutaib'in golüyle öne geçti. 5 dakika sonra 'nın yıldızı Isco eşitlik golüne imza attı. Fas, 81. dakikada Youssef En Nesyri ile bir kez daha öne geçti. Matadorlar, 90. dakikada Iago Aspas'ın golüyle 1 puanı kurtardı ve gruptan lider çıktı. Fas'ta Galatasaraylı Belhanda, Fenerbahçeli Dirar, Başakşehirli Da Costa da forma giydi.
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