Dünya Kupası B Grubu'nda son maçında Fas ile karşılaşan İspanya, son dakikada attığı golle gruptan lider olarak çıktı. Afrika temsilcisi 14. dakikada Yeni Malatyaspor'lu Khalid Boutaib'in golüyle öne geçti. 5 dakika sonra İspanya'nın yıldızı Isco eşitlik golüne imza attı. Fas, 81. dakikada Youssef En Nesyri ile bir kez daha öne geçti. Matadorlar, 90. dakikada Iago Aspas'ın golüyle 1 puanı kurtardı ve gruptan lider çıktı. Fas'ta Galatasaraylı Belhanda, Fenerbahçeli Dirar, Başakşehirli Da Costa da forma giydi.
İspanya 90’da attı gruptan lider çıktı
Dünya Kupası B Grubu’nda Fas ile karşılaşan İspanya , iki kez yenik duruma düştüğü maçın 90. dakikasında Aspas’ın golüyle 1 puanı kurtardı. Gruptan lider çıktı...
Etiketler: Dünya Kupası , İspanya , yeni malatyaspor , belhanda , Afrika
- 26 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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