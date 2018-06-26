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’a Nagatomo müjdesi

’nda yıldızlaşan ile anlaşan Cimbom, i resmi olarak açıklayacak

Galatasaray’a Nagatomo müjdesi
G.Saray'ın milli takımı ile Dünya Kupası'nda son derece başarılı performans sergileyen Yuto Nagatomo'nun i konusunda Inter ile büyük oranda anlaştığı ve transferin kısa süre içerisinde resmiyete döküleceği öğrenildi. Bilindiği gibi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim sezon biter bitmez Japon oyuncunun bonservisinin Inter'den alınmasını talep etmişti.
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