G.Saray'ın Japonya milli takımı ile Dünya Kupası'nda son derece başarılı performans sergileyen Yuto Nagatomo'nun transferi konusunda Inter ile büyük oranda anlaştığı ve transferin kısa süre içerisinde resmiyete döküleceği öğrenildi. Bilindiği gibi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim sezon biter bitmez Japon oyuncunun bonservisinin Inter'den alınmasını talep etmişti.
Galatasaray’a Nagatomo müjdesi
Dünya Kupası’nda yıldızlaşan Yuto Nagatomo ile anlaşan Cimbom, transferi resmi olarak açıklayacak
Etiketler: Dünya Kupası , Galatasaray , YUTO NAGATOMO , transfer , Japonya
- 26 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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