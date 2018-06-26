Canlı| Danimarka - Fransa

2018 FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda Danimarka ile Fransa, bugün kozlarını paylaşıyor. İki ülke A milli futbol takımları, Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Luzhniki Stadı'nda karşılaşıyor. Mücadele saati: 17.00. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca maça dair tüm detaylar takvim.com.tr'de...

İlk 11'ler

Danimarka: Schmeichel, Dalsgaard, Kjaer, Christensen, Jorgensen, Stryger, Delaney, Eriksen, Sisto, Braithwaite, Cornelius

Fransa: Mandanda, Sidibe, Varane, Kimpembe, Hernandez, Nzonzi, Kante, Dembele, Griezmann, Lemar, Giroud