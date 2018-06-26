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2018 C Grubu'nda ile karşı karşıya geliyor.

Canlı| Danimarka - Fransa

2018 C Grubu'nda ile , bugün kozlarını paylaşıyor. İki ülke A milli futbol takımları, 'nın başkenti 'da bulunan Luzhniki Stadı'nda karşılaşıyor. Mücadele saati: 17.00. Karşılaşma 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca maça dair tüm detaylar takvim.com.tr'de...

İlk 11'ler

Danimarka: Schmeichel, Dalsgaard, , Christensen, Jorgensen, Stryger, Delaney, Eriksen, Sisto, Braithwaite, Cornelius

Fransa: Mandanda, Sidibe, Varane, Kimpembe, Hernandez, Nzonzi, Kante, Dembele, Griezmann, Lemar, Giroud

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  • 26 Haziran 2018, Salı 17:07
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