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Canlı| - Peru

2018 C Grubu'nda ile Peru karşı karşıya geliyor. Avustralya - Peru maçına dair tüm detaylar ve canlı anlatım takvim.com.tr'de...

Canlı| Avustralya - Peru

2018 C Grubu'nda ile Peru, karşılaşıyor. Soçi'deki Fisht Arena'daki mücadele saat 17.00'de başladı. SPOR ekranlarından canlı olarak aktarılıyor. Ayrıca maça dair tüm detaylar takvim.com.tr'de...

Avustralya'nın gruptan çıkmak için tek şansı var. O da; Peru'yu mağlup ederek, 'nın 'ya yenilmesini beklemek... C Grubu'nun diğer maçında Danimarka ile Fransa karşılaşacak. Grupta lider durumda bulunan Fransa 6, ikinci sıradaki Danimarka ise 4 puana sahip.

İlk 11'ler

Avustralya: Ryan, Risdon, Sainsbury, Milligan, Behich, Jedinak, Mooy, Leckie, Rogic, Kruse, Juric

Peru: Gallese, Santamaria, Ramos, Trauco, Advincula, Cueva, Tapia, Yotun, Carrillo, Flores, Guerrero

Avustralya 16. maçına çıkıyor
5. kez Dünya Kupası'na katılma hakkını elde eden Avustralya, FIFA dünya sıralamasında 36. basamakta yer alıyor. Avustralya, Dünya Kupası'nda bugüne kadar oynadığı 15 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Bu maçlarda 13 gol atan Avustralya, kalesinde ise 29 gol gördü. Katıldığı 4 Dünya Kupası'nda yalnızca 2006 Almanya'da gruptan çıkmayı başaran Avustralya, son 16 turunda 'ya 1-0 mağlup olarak elenmişti.

Peru 18. kez
Aynı Avustralya gibi 5. kez yer aldığı Dünya Kupası'ndan elenen Peru ise dünya sıralamasında 11. sırada yer alıyor. Şampiyona tarihinde 17 maça çıkan ekibi, 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. Bu maçlarda 19 gol atarken kalesinde, 33 gol gördü.

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  • 26 Haziran 2018, Salı 17:24
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