Uruguay - Rusya | CANLI

2018 FIFA Dünya Kupası'nda A Grubu'ndaki son maçlarında Uruguay ile turnuvanın ev sahibi Rusya, birbirlerine rakip olacak. İki ülke Sovyetler Birliği (SSCB) dönemi de dahil olmak üzere tarihlerinde 9. kez karşılaşacak.
Bu maç öncesinde 6'şar puana sahip Uruguay ve Rusya, son 16 turuna yükselmeyi garantilemişti. İki ülke A milli futbol takımları, bu karşılaşmaya grup liderliği parolasıyla çıkıyor.
İLK 11'LER
Uruguay : Muslera, Godin, Coates, Caceres, Bentancur, Nandez, Torreira, Vecino, Laxalt, Suarez, Cavani
Rusya : Akinfeev, Kutepov, Ignashevich, Kudriashov, Smolnikov, Cheryshev, Gazinski, Zobnin, Miranchu, Samedov, Dzyuba
Tunus - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
2018 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda Rusya ile Uruguay, bugün kozlarını paylaşacak. Samara Arena'da oynanacak mücadele, saat 17.00'de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak aktarılacak. Ayrıca maça dair tüm detaylar takvim.com.tr'de...
REKABETTE RUSYA ÜSTÜN
İki takım arasındaki rekabette Rusya'nın üstünlüğü dikkat çekiyor. Geride kalan 8 maçta Rusya'nın 6 galibiyeti bulunurken, Uruguay 1 kez sahadan galip ayrıldı. Bir karşılaşma da beraberlikle sonlandı.
İLK MAÇ 1961'DE, SON MAÇ 2012'DE
Uruguay ile Rusya, Sovyetler Birliği (SSCB) dönemindeki ilk maçlarına 1961'de çıktı. Uruguay'da oynanan mücadeleyi Rusya 2-1 kazandı. İki ekip, son olarak 25 Mayıs 2012'de karşı karşıya geldi. Rusya'nın başkenti Moskova'daki hazırlık mücadelesi, 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
URUGUAY'IN TEK GALİBİYETİ 1970'DE
Uruguay, Rusya karşısındaki tek galibiyetini 1970'de Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda elde etti. İki ekip, çeyrek finalde karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 90 dakikası golsüz eşitlikle sona erdi ve uzatma bölümlerine geçildi. Uruguay, Esparrargo'nun 116. dakikadaki golüyle Rusya'yı mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Uruguay, yarı finalde ise turnuvada şampiyonluğa ulaşacak Brezilya'ya elenmişti.
URUGUAY, 54. MAÇINA ÇIKYIOR
Dünya kupalarının en tecrübeli milli takımlarından olan Uruguay, 13. kez finallerde mücadele ediyor. Dünya Kupası'nı ev sahibi olduğu 1930 ve Brezilya'da düzenlenen 1950'de iki kez kazanan Uruguay, toplam 53 maç oynadı. Bu karşılaşmaların 22'sini kazanan Uruguay, 12 kez berabere kaldı, 19 defa da sahadan yenik ayrıldı. Güney Amerika ekibi, 82 gol atıp, kalesinde 71 gol gördü.
RUSYA, 43. KEZ
Rusya, ev sahipliği yaptığı turnuva ile 11. kez bu büyük organizasyonda yer alıyor. Dünya Kupası'nda bugüne kadar 42 maça çıkan Ruslar, 19 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı. Rusya, 3'ü SSCB'den ayrıldıktan sonra olmak üzere son 4 turnuvada grup aşamasını geçemedi.
Bu maç öncesinde 6'şar puana sahip Uruguay ve Rusya, son 16 turuna yükselmeyi garantilemişti. İki ülke A milli futbol takımları, bu karşılaşmaya grup liderliği parolasıyla çıkıyor.
İLK 11'LER
Uruguay : Muslera, Godin, Coates, Caceres, Bentancur, Nandez, Torreira, Vecino, Laxalt, Suarez, Cavani
Rusya : Akinfeev, Kutepov, Ignashevich, Kudriashov, Smolnikov, Cheryshev, Gazinski, Zobnin, Miranchu, Samedov, Dzyuba
Tunus - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
2018 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda Rusya ile Uruguay, bugün kozlarını paylaşacak. Samara Arena'da oynanacak mücadele, saat 17.00'de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak aktarılacak. Ayrıca maça dair tüm detaylar takvim.com.tr'de...
REKABETTE RUSYA ÜSTÜN
İki takım arasındaki rekabette Rusya'nın üstünlüğü dikkat çekiyor. Geride kalan 8 maçta Rusya'nın 6 galibiyeti bulunurken, Uruguay 1 kez sahadan galip ayrıldı. Bir karşılaşma da beraberlikle sonlandı.
İLK MAÇ 1961'DE, SON MAÇ 2012'DE
Uruguay ile Rusya, Sovyetler Birliği (SSCB) dönemindeki ilk maçlarına 1961'de çıktı. Uruguay'da oynanan mücadeleyi Rusya 2-1 kazandı. İki ekip, son olarak 25 Mayıs 2012'de karşı karşıya geldi. Rusya'nın başkenti Moskova'daki hazırlık mücadelesi, 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
URUGUAY'IN TEK GALİBİYETİ 1970'DE
Uruguay, Rusya karşısındaki tek galibiyetini 1970'de Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda elde etti. İki ekip, çeyrek finalde karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 90 dakikası golsüz eşitlikle sona erdi ve uzatma bölümlerine geçildi. Uruguay, Esparrargo'nun 116. dakikadaki golüyle Rusya'yı mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Uruguay, yarı finalde ise turnuvada şampiyonluğa ulaşacak Brezilya'ya elenmişti.
URUGUAY, 54. MAÇINA ÇIKYIOR
Dünya kupalarının en tecrübeli milli takımlarından olan Uruguay, 13. kez finallerde mücadele ediyor. Dünya Kupası'nı ev sahibi olduğu 1930 ve Brezilya'da düzenlenen 1950'de iki kez kazanan Uruguay, toplam 53 maç oynadı. Bu karşılaşmaların 22'sini kazanan Uruguay, 12 kez berabere kaldı, 19 defa da sahadan yenik ayrıldı. Güney Amerika ekibi, 82 gol atıp, kalesinde 71 gol gördü.
RUSYA, 43. KEZ
Rusya, ev sahipliği yaptığı turnuva ile 11. kez bu büyük organizasyonda yer alıyor. Dünya Kupası'nda bugüne kadar 42 maça çıkan Ruslar, 19 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı. Rusya, 3'ü SSCB'den ayrıldıktan sonra olmak üzere son 4 turnuvada grup aşamasını geçemedi.
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