Dünya Kupası F Grubuikinci maçında Meksika, Güney Kore'yi 2-1 mağlup etti. İlk maçta Almanya'yı deviren Meksika bu sonuçla ikide iki yaptı ve puanını 6 yaptı. Meksika'ya karşılaşmada galibiyeti getiren golleri ise 26'da penaltıdan Carlos Vela ve 66'da Chicharito attı. Güney Kore'nin golü ise 90'da Heung-Min Son'dan geldi.
Meksika doludizgin
Meksika, Güney Kore’yi Vela ve Chicharito’nun go-l leriyle mağlup etti. Dünya Kupası’nda ikide iki yaptı
Etiketler: Güney Kore , Dünya Kupası , MEKSİKA , ALMANYA
- 24 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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