;
Yol Durumu
  1. İkinci perde bugün kapanıyor
  2. Belçika’dan farklı tarife

doludizgin

, ’yi Vela ve Chicharito’nun go-l leriyle mağlup etti. ’nda ikide iki yaptı

Meksika doludizgin
Dünya Kupası F Grubuikinci maçında Meksika, Güney Kore'yi 2-1 mağlup etti. İlk maçta 'yı deviren bu sonuçla ikide iki yaptı ve puanını 6 yaptı. Meksika'ya karşılaşmada galibiyeti getiren golleri ise 26'da penaltıdan Carlos Vela ve 66'da Chicharito attı. 'nin golü ise 90'da Heung-Min Son'dan geldi.
Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ