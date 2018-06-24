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Kroos ’yı ipten aldı

1-0 geriye düştüğü ve 10 kişi kaldığı maçta ’i 4d8e’ Reus ve 90+5’te Kroos’un golleriyle mağlup etti. ’dnaki ini alan Panzerler, gruptan çıkma umudunu koruud...

Kroos Almanya’yı ipten aldı
Almanya'dan muhteşem geri dönüş... Panzerler F Grubu ikinci maçında 1-0 geriye düştüğü maçta İsveç'i son dakika golüyle mağlup ederek ini elde etti.

TOIVONEN'DEN ŞIK GOL
Maça iyi başlayan , 36'da Toivonen'in aşırma golü ile Almnaya karşısında 1-0 öne geçti. İlk yarısı İsveç'in tek farklı üstünlüğü ile sona eren maçta , 48'de Reus'un arka direkte attığı golle dengeyi sağladı: 1-1. Üstünlük golü için baskısını artıran Almanya'da 81'de Boateng ikinci sarı karttan kırmızı kartı görerek atıldı.

SON SÖZ KROOS'TAN
90+5'te Almanya'nın kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Toni Kroos mükemmel bir golle karşılaşmanın sonucunu tayin etti: 2-1.
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