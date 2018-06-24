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F.Bahçe defteri henüz kapanmadı

F.Bahçe defteri henüz kapanmadı
Geçtiğimiz sezon 'de kiralık olarak forma giyen , basınına konuştu. Genç forvet, "Sakatlığıma rağmen Fenerbahçe'de güzel bir yıl geçirdim. Fenerbahçe defteri benim için henüz kapanmış değil. Tabii ki benim için tek seçeneğin Fenerbahçe olduğu anlamına gelmiyor. Başka opsiyonlar da var. Şimdilik beklemek zorundayım" ifadelerini kullandı. Janssen'in bonservisi Tottenham'da bulunuyor.
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