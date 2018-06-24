Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Vincent Janssen, Hollanda basınına konuştu. Genç forvet, "Sakatlığıma rağmen Fenerbahçe'de güzel bir yıl geçirdim. Fenerbahçe defteri benim için henüz kapanmış değil. Tabii ki benim için tek seçeneğin Fenerbahçe olduğu anlamına gelmiyor. Başka opsiyonlar da var. Şimdilik beklemek zorundayım" ifadelerini kullandı. Janssen'in bonservisi Tottenham'da bulunuyor.
F.Bahçe defteri henüz kapanmadı
Etiketler: Fenerbahçe , Hollanda , vincent Janssen
- 24 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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