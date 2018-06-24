Canlı|Polonya-Kolombiya

Gruptaki ilk maçlarında Polonya, Senegal'e, Kolombiya ise Japonya'ya 2-1'lik skorla yenilmişti.

İlk 11' ler :

REKABETTE KOLOMBİYA ÜSTÜNLÜĞÜ

İki takımın bugüne kadar oynadığı 5 maça bakıldığında, Kolombiya'nın üstünlüğü görülüyor.

Geride kalan 5 maçın 3'ünü Kolombiya, 2'sini ise Polonya kazandı. Kolombiya 7 gol atarken, Polonya rakip fileleri 8 kez havalandırdı.

Rekabette ilk 2 maçtan Polonya galip ayrılırken, son 3 müsabakayı ise Kolombiya kazandı. İki takım arasında oynanan karşılaşmalarda beraberlik çıkmadı.

İLK MAÇ 1980'DE

Polonya ile Kolombiya arasındaki ilk maç, 9 Temmuz 1980'de Kolombiya'nın başkenti Bogota'da oynandı. Hazırlık mücadelesini Polonya 4-1 kazandı.

Söz konusu müsabakadan 5 yıl sonra yine Bogota'da 10 Şubat 1985'te oynanan maçı da Polonya, bu kez 2-1 galip tamamladı.

O karşılaşmadan 4 gün sonra ise Kolombiya'nın Cali kentinde oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 kazandı. Bu maç, Kolombiya'nın 3 maçlık galibiyet serisinin de başlangıcı oldu.

İki ekibin 1990'da ABD'de ve 2006'da Polonya'da oynadığı maçlardan Kolombiya, 2-1 galip ayrıldı.

POLONYA 33. KARŞILAŞMASINDA

Son iki Dünya Kupası'na katılamayan Polonya, 12 yıl aranın ardından bu büyük organizasyonda boy gösteriyor.

Daha önce 7 kez turnuvada yer alan Polonya, bugüne kadar 32 maça çıktı, 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı.

Avrupa ekibi, 1974 ve 1982 yıllarında oynanan organizasyonlarda 3. olarak en büyük başarılarına ulaştı.

Polonya, FIFA dünya sıralamasında 8. basamakta bulunuyor.

KOLOMBİYA 20. MAÇINDA

​Kolombiya, Rusya'daki organizasyon ile 6. Dünya Kupası'nı yaşıyor.

Kolombiya, Dünya Kupası'nda oynadığı 19 maçta, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. 27 gol atan Güney Amerika ekibi, kalesinde ise 29 gol gördü.

Güney Amerika ekibi, turnuva tarihindeki en büyük başarısını bir önceki Dünya Kupası olan 2014'te çeyrek final oynayarak yakalamıştı.

Brezilya'da teknik direktör Jose Pekerman yönetiminde tarihi bir başarı elde eden Kolombiya, bu turnuvada da deneyimli teknik adam idaresinde mücadele veriyor.

Kolombiya, turnuva tarihinde daha önce 3 kez grup aşamasını geçememiş, bir kez ise son 16 turuna yükselmişti.