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’dan farklı tarife

Grubundaki ilk maçta engelini 3 golle geçen dün ’u (2), (2 ) ve Batshuayi’nin golleriyle devirdi...

Belçika’dan farklı tarife
Belçika'nın altın jenerasyonu Dünya Kupası'nda artık gizli değil gerçek favori. G Grubu'ndaki ilk maçında Panama'yı 3-0 mağlup eden Kırmızı Şeytanlar dün de Tunus'u 5-2 yenerek ikinci tura göz kırptı. maça hızlı başladı. Henüz 6. dakikada Eden penaltı golüyle takımını öne geçirdi.

İLK 18 DAKİKADA 3 GOL GELDİ
Dakikalar 16'yı gösterdiğinde ise Mertens'in asistinde farkı 2'ye çıkardı. 2 dakika sonra , Bronn'un golüyle farkı 1'e indirdi. İlk yarının son dakikasında sahneye bir kez daha Lukaku çıktı: 3-1.

KAPANIŞ GOLÜ KHAZRİ'DEN
İkinci yarıda da gol fırtınası dinmedi. Günün başarılı ismi Hazard, Alderweireid'in asistini geri çevirmedi: 4-1. 90'da Batshuayi kale dibinden affetmedi: 5-1. Son sözü 90+3'te Tunuslu Khazri söyledi.
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