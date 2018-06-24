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Bamba için devrede

Bamba için Celta Vigo devrede
Saint Etienne ile sözleşmesi sona eren kanat oyuncusu Jonathan Bamba transferinde Fenerbahçe önemli mesafe katetmişti. Ancak başka adaylar da var. Fransız basını 22 yaşındaki oyuncu için Celta Vigo'nun da istekli olduğunu yazdı.
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