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yazdı Cocu inceliyor!

, Comolli’ye takımın durumu ve eksikleri ile ilgi ibl ir rapor sunmuştu. Fransız futbol adamı raporun tamamını Cocu’ya teslime tti

Aykut kocaman yazdı Cocu inceliyor!
Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Hollandalı teknik adam Phillip Cocu, yeni takımını daha yakından tanımak için yoğun mesai harcıyor. Geçtiğimiz sezonki maçları izleyen Cocu'ya önemli bir rapor da sunuldu. Sportif direktör Comolli, Aykut Kocaman ile görüşmesi sırasında Kocaman kendisine takımla ilgili bir rapor sunmuştu. Raporda takımla ilgili tüm detaylar yer almıştı. Kocaman ile yollar ayrılınca Comolli de o raporu Cocu'ya verdi. Hollandalı teknik adam raporu incelediği ve daha net bilgilere ulaştağı da öğrenildi.

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