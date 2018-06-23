Yurttan ve dünyadan spor gündemi

MUĞDAT KAMPA KATILACAK
Her konuda anlaşma sağlanan Muğdat Çelik, 28 Haziran'da başlayacak olan yeni sezon hazırlıklarına katılacak. Galatasaray kısa süre içinde tecrübeli forvetle 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıklayacak.
FLORYA'DA DONK ZİRVESİ
Sözleşmesi sona eren Ryan Donk'un menajeri Winny Haatrecht, İstanbul'a geliyor. Haatrecht'in önümüzdeki hafta içinde Galatasaray yönetimiyle yeni sözleşme için masaya oturacağı ve çok büyük ihtimalle anlaşmanın sağlanacağı öğrenildi. Donk'la 1+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.
YUSUF YAZICI TATİLDE ÖZEL ÇALIŞIYOR
Yeni sezonda Trabzonspor camiasının çok şeyler beklediği Yusuf Yazıcı tatilde boş durmuyor... Özel bir fizyoterapist tutan genç yıldızın bireysel olarak çalışma yaptığı öğrenildi. Birçok Avrupa takımının transfer gündeminde yer alan Yusuf, "Şu anda tek düşüncem Trabzonspor'a katkı yapmak" diye konuştu.
Her konuda anlaşma sağlanan Muğdat Çelik, 28 Haziran'da başlayacak olan yeni sezon hazırlıklarına katılacak. Galatasaray kısa süre içinde tecrübeli forvetle 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıklayacak.
FLORYA'DA DONK ZİRVESİ
Sözleşmesi sona eren Ryan Donk'un menajeri Winny Haatrecht, İstanbul'a geliyor. Haatrecht'in önümüzdeki hafta içinde Galatasaray yönetimiyle yeni sözleşme için masaya oturacağı ve çok büyük ihtimalle anlaşmanın sağlanacağı öğrenildi. Donk'la 1+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.
YUSUF YAZICI TATİLDE ÖZEL ÇALIŞIYOR
Yeni sezonda Trabzonspor camiasının çok şeyler beklediği Yusuf Yazıcı tatilde boş durmuyor... Özel bir fizyoterapist tutan genç yıldızın bireysel olarak çalışma yaptığı öğrenildi. Birçok Avrupa takımının transfer gündeminde yer alan Yusuf, "Şu anda tek düşüncem Trabzonspor'a katkı yapmak" diye konuştu.
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