Tarih bu şampiyonluğu ayrı bir yere koyacak

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Instagram hesabından bir video yayınladı. Sarı- Kırmızılılar'ın bu sezon kazandığı şampiyonluğa ayrı bir parantez açan Terim, "Çok önemli bir şampiyonluk bu şampiyonluk. Zihinlerimiz gibi bedenlerimiz de kayıt tutuyor. Bu kayıt silinmeyecek. Herkes ömür boyu bu kaydı zihinlerinde taşıyacak." dedi. Tecrübeli hoca ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedeflediklerini ifade etti.