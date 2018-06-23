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Musa’da tehlikesi

Transferi yakın olan Nijeryalı, ’nda coştu

Musa’da Rusya tehlikesi
G.Saray'ın transferini bitirmeye en çok yaklaştığı isim olan Ahmed Musa konusunda can sıkıcı bir gelişme yaşandı. Cimbom'un teklifinin kabul eden Musa, Nijerya forması ile 'daki 'nda İzlanda ağlarına iki gol yolladı.

DİKKAT ÇEKTİ
ATTIĞI iki golle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 25 yaşındaki forvetin, piyasasının yükselme ihtimali 'ı kara kara düşündürüyor.
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  • 23 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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