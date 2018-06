Milik’e müthiş teklif

Fatih Terim'in Gomis'in yerine daha üst düzey bir forvet istemesi üzerine harekete geçen Galatasaray yönetimi kesenin ağzını açtı... Sarı- Kırmızılılar'ın transfer listesinin ilk sırasında yer alan Arkadiusz Milik'in menajeriyle bir araya geldiği ve geri çevrilmesi çok zor olan bir teklif yaptığı öğrenildi.



VERGİLER NEDENİYLE DÜŞÜYOR

Alınan bilgilere göre Polonyalı yıldıza önerilen yıllık ücret tam 3.5 milyon Euro... Milik'in Napoli'deki maaşı ise 2.5 milyon Euro. Ancak vergiler düştüğünde bu rakam 1.3 milyon Euro oluyor.



4 TAKIM DAHA KANCA ATTI

MILIK'in menajeri aracılığıyla yapılan bu müthiş tekliften çok etkilendiği ancak düşünmek için süre istediği belirtildi. Yıldız futbolcuya İtalya ve Almanya'dan 4 kulüpten daha teklif olduğu ifade ediliyor.



​ MİLANO SEFERİ DE KAPIDA!

Yönetim bir yandan Milik'ten gelecek yanıtı beklerken, diğer yandan alternatif isimlerle temaslar da sürüyor. Şükrü Hanedar'ın birkaç gün içinde Bacca ve Kalinic için Milano'ya gitmesi bekleniyor.





AJAX'TA FORMA GİYERKEN DE TRANSFER GÜNDEMİNDEYDİ

Yönetimin forvet transferinde ilk hedefi olan Arkadiusz Milik bundan 3 yıl önce de Galatasaray'ın gündemine gelmişti... Sarı- Kırmızılılar o dönem Ajax'ta forma giyen Polonyalı yıldızı kiralamak istemiş ancak görüşmelerden sonuç alınamamıştı. Cimbom birkez daha kadrosuna katmak için harekete geçtiği Milik'i bitirmek için büyük çaba harcıyor.