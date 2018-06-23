Kimse fedaya yanaşmıyor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu futbolculara yaptıkları 'feda' çağrısına şu ana kadar olumlu geri dönüş almadıklarını söyledi. Ağaoğlu, "Hiçbir futbolcu maaşında indirime gitmiyor. Ayrıca şu ana kadar hiçbir oyuncu için teklif almadık" dedi.