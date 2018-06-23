Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu futbolculara yaptıkları 'feda' çağrısına şu ana kadar olumlu geri dönüş almadıklarını söyledi. Ağaoğlu, "Hiçbir futbolcu maaşında indirime gitmiyor. Ayrıca şu ana kadar hiçbir oyuncu için teklif almadık" dedi.
Kimse fedaya yanaşmıyor
Başkan Ağaoğlu, “Futbolcular indirim yapmıyor” dedi...
Etiketler: Trabzonspor , Ahmet Ağaoğlu
- 23 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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