;
Yol Durumu
  1. Hedef Kana Bıyık&Mbemba

Kimse fedaya yanaşmıyor

Başkan Ağaoğlu, “Futbolcular indirim yapmıyor” dedi...

Kimse fedaya yanaşmıyor
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu futbolculara yaptıkları 'feda' çağrısına şu ana kadar olumlu geri dönüş almadıklarını söyledi. Ağaoğlu, "Hiçbir futbolcu maaşında indirime gitmiyor. Ayrıca şu ana kadar hiçbir oyuncu için teklif almadık" dedi.
Etiketler: ,
  • 23 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar