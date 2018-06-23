Hedef Kana Bıyık&Mbemba

Trabzonspor, Da Silva transferinin zora girmesinin ardından ibreyi alternatif isimlere çevirdi... Bordo-Mavililer, Kayserispor'da başarılı bir sezon geçiren Kana Bıyık'ı istiyor. Bu oyuncunun transferi için Kayserispor yönetimi ile görüşmelere devam eden Trabzonspor, Kamerunlu yıldızın menajerinden gelmeye hazır olduğu yönünde bilgi aldı.
SADECE 883 DAKİKA OYNADI
Yönetim ayrıca bonservisi Newcastle United takımında olan ve geçer sezon sadece 11 maçta 883 dakika forma giyen Channel Mbemba'yı gündemine aldı. Trabzonspor, 23 yaşındaki Demokratik Kongo'lu yıldızı kiralamak istiyor.
Mbemba
Bonservisi Newcastle'da olan Chancel Mbemba gerektiğinde sağ bekte de görev yapabiliyor.
SADECE 883 DAKİKA OYNADI
Yönetim ayrıca bonservisi Newcastle United takımında olan ve geçer sezon sadece 11 maçta 883 dakika forma giyen Channel Mbemba'yı gündemine aldı. Trabzonspor, 23 yaşındaki Demokratik Kongo'lu yıldızı kiralamak istiyor.
Mbemba
Bonservisi Newcastle'da olan Chancel Mbemba gerektiğinde sağ bekte de görev yapabiliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.