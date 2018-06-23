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Hedef &Mbemba

Stoper i için çalışmalarını sürdüren , Kayserisporlu ve Newcastle’lı Mbemba’yı gündeme aldı. Yönetim iki futbolcuyu da kiralamak istiyor

Hedef Kana Bıyık&Mbemba
Trabzonspor, Da Silva inin zora girmesinin ardından ibreyi alternatif isimlere çevirdi... Bordo-Mavililer, Kayserispor'da başarılı bir sezon geçiren Kana Bıyık'ı istiyor. Bu oyuncunun transferi için Kayserispor yönetimi ile görüşmelere devam eden , Kamerunlu yıldızın menajerinden gelmeye hazır olduğu yönünde bilgi aldı.

SADECE 883 DAKİKA OYNADI
Yönetim ayrıca bonservisi Newcastle United takımında olan ve geçer sezon sadece 11 maçta 883 dakika forma giyen Channel Mbemba'yı gündemine aldı. Trabzonspor, 23 yaşındaki Demokratik Kongo'lu yıldızı kiralamak istiyor.


Mbemba
Bonservisi Newcastle'da olan Chancel Mbemba gerektiğinde sağ bekte de görev yapabiliyor.
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  • 23 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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