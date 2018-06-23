Dünya Kupası Almanya - İsveç maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bu maç öncesinde İsveç'in 3 puanı bulunurken, Meksika'ya kaybeden Almanya'nın puanı bulunmuyor.

ALMANYA - İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

2018 FIFA Dünya Kupası F Grubu mücadelesinde Almanya ile İsveç, bu akşam kozlarını paylaşacak. Soçi'deki Fisht Stadı'nda saat 21.00'de oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak aktarılacak. Ayrıca maça dair tüm detaylar takvim.com.tr'de...

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Almanya ile İsveç tarihteki ilk maçlarını 18 Haziran 1911'de İsveç'in başkenti Stockholm'de oynadı. İlk yarısı 2-2 sona eren hazırlık maçını Almanya 4-2 kazandı. Daha sonra ise İsveç'in 4 maçlık galibiyet serisi geldi. 3-1, 2-1, 4-1 ve 1-0'lık yenilgilere Almanya 1926'da 3-3'lük beraberlikle son verdi.

ALMANYA ÖNDE



İki ekip arasındaki rekabette Almanya'nın üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 36 maçta Almanya 15, İsveç 12 galibiyet elde etti. Dokuz maç da beraberlikle sonuçlandı. Almanya'nın 70 golüne, İsveç 60 golle karşılık verdi.

EN FARKLI GALİBİYET ALMANYA'DAN



İki takım arasındaki rekabette en farklı galibiyeti Almanya elde etti. Almanlar, 21 Kasım 1937'de Almanya'nın Hamburg kentinde oynanan hazırlık maçını 5-0 kazandı. Bu sonuç, rekabetin en farklı skoru olarak tarihe geçti.

SON MAÇI ALMANYA FARKLI KAZANDI



Almanya ve İsveç son olarak 5 yıl önce karşı karşıya geldi. İsveç'in Solna kentinde oynanan mücadelede ev sahibi takım ilk yarıyı 2-1 önde bitirse de Almanya, sahadan 5-3'lük galibiyetle ayrılmayı bildi.