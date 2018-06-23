Dev maç 5 Ağustos’ta Konya’da

karşılaşmasının programını açıkladı...'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada,şampiyonuile'nı müzesine götürenarasındaki karşılaşmanın'da yapılacağı duyuruldu...günü'nda oynanacakmaçı saat'te başlayacak. Bu dev karşılaşma yine futbolun adresi'den canlı olarak yayınlanacak. Geçtiğimiz sezon oynananmaçında'ımağlup ederek mutlu sona ulaşmıştı.