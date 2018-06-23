Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa karşılaşmasının programını açıkladı... TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Teleset Mobilya Akhisarspor arasındaki karşılaşmanın Konya'da yapılacağı duyuruldu... 5 Ağustos Pazar günü Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak Süper Kupa maçı saat 20.45'te başlayacak. Bu dev karşılaşma yine futbolun adresi ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Geçtiğimiz sezon oynanan Süper Kupa maçında Atiker Konyaspor, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek mutlu sona ulaşmıştı.
Dev maç 5 Ağustos’ta Konya’da
Galatasaray ile Akhisar arasındaki Süper Kupa maçının 5 Ağustos’ta Konya’da yapılacağı açıklandı. Dev mücadele naklen ATV’de olacak
Etiketler: Süper Kupa , Ziraat Türkiye Kupası , süper lig , Atiker Konyaspor , Galatasaray , Teleset Mobilya Akhisarspor
- 23 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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