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Dev maç 5 Ağustos’ta Konya’da

ile Akhisar arasındaki maçının 5 Ağustos’ta Konya’da yapılacağı açıklandı. Dev mücadele naklen ATV’de olacak

Dev maç 5 Ağustos’ta Konya’da
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa karşılaşmasının programını açıkladı... TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Teleset Mobilya Akhisarspor arasındaki karşılaşmanın Konya'da yapılacağı duyuruldu... 5 Ağustos Pazar günü Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak Süper Kupa maçı saat 20.45'te başlayacak. Bu dev karşılaşma yine futbolun adresi ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Geçtiğimiz sezon oynanan Süper Kupa maçında Atiker Konyaspor, Beşiktaş2-1 mağlup ederek mutlu sona ulaşmıştı.

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  • 23 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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