Canlı I Güney Kore - Meksika

2018 FIFA Dünya Kupası F Grubu mücadelesinde Güney Kore ve Meksika tarihlerindeki 13. maçı oynayacak. Gruptaki ilk maçında Almanya'yı yenerek büyük bir sürprize imza atan Meksika 3 puana sahipken, İsveç'e yenilen Güney Kore'nin puanı bulunmuyor.





İLK 11'LER

GÜNEY KORE : Jo, Lee, W Kim, G Kim, Jang, Ju, Ki, JS Lee, Moon, Son, Hwang

MEKSİKA : Ochoa, Salcedo, Moreno, Herrera, Alvarez, Layun, Guadrado, Gallardo, Carlos, Hernandez, Lozano

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GÜNEY KORE - MEKSİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

2018 FIFA Dünya Kupası F Grubu mücadelesinde Güney Kore ile Meksika, bugün karşı karşıya gelecek. Rostov Arena'da oynanacak mücadele saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak aktarılacak. Ayrıca maça dair tüm detaylar takvim.com.tr'de...

MEKSİKA ÖNDE

İki ekip arasındaki rekabette geride kalan 12 maça bakıldığında Meksika'nın üstünlüğü görülüyor. Meksika bu maçlarda 6 galibiyet elde ederken, Güney Kore 4 kez sahadan mutlu ayrıldı. İki maç ise beraberlikle sona erdi. Meksika'nın attığı 24 gole, Güney Kore 15 golle karşılık verdi.

İLK KARŞILAŞMA 1948'DE

İki takım arasındaki rekabet 70 yıl önceye dayanıyor. Güney Kore ve Meksika ilk olarak 1948 Londra Olimpiyatları ilk turunda karşı karşıya geldi. O mücadeleyi Meksika 5-3 kazandı. Güney Kore ve Meksika ikinci maçlar için ise tam 32 yıl bekledi. ABD'de 1980'de oynanan hazırlık maçını da Güney Kore 1-0 kazandı.

MEKSİKA'DAN 5 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Orta Amerika ekibi, Güney Kore karşısında ilk galibiyetini oynadıkları 3. maçta elde etti. Meksika 1981'de ülkesinde oynanan hazırlık maçını 4-0 kazandı. Bu maç Meksika'nın 5 maçlık galibiyet serisinin de başlangıcı oldu. Meksika, Güney Kore'yi sırasıyla, 2-1, 2-1, 4-2 ve 3-1 mağlup etti. Güney Kore bu kötü seriye 1999'da oynanan Kore Kupası maçında 1-1'lik beraberlikle dur diyebildi.

MEKSİKA 55. KEZ

Latin ekibi, Güney Kore mücadelesiyle birlikte şampiyonadaki 55. maçına çıkacak. Meksika, boy gösterdiği 15 turnuvada 54 maça çıktı, 15 galibiyet, 14 beraberlik ve 25 yenilgi elde etti. 58 gol attı, kalesinde 92 gol gördü. Güney Kore ise Dünya Kupası'ndaki 33. maçına çıkacak. Asya ekibi, 5 galibiyet, 9 beraberlik, 18 yenilgi aldı, 31 gol atıp, 68 gol yedi.



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