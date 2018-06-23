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’da tek hedef 3 puan

Almanya’da tek hedef 3 puan
2018 Dünya Kupası'na bugün 3 maçla devam edilecek. F Grubu'nda ile karşılaşacak. Maç saat 21.00'de start alacak. İlk maçında 'ya kaybederek taraftarlarını üzen Panzerler'in tek hedefi 3 puan. Günün diğer maçlarında ise Güney Kore-Meksika ve Belçika Tunus maçları oynanacak.

EN BÜYÜK KOZU MESUT ÖZİL
Almanya'da İsveç maçı öncesi takımın en önemli kozu 'in Türk asıllı yıldızı olacak.
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  • 23 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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