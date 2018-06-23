Almanya’da tek hedef 3 puan

2018 Dünya Kupası'na bugün 3 maçla devam edilecek. F Grubu'nda Almanya ile İsveç karşılaşacak. Maç saat 21.00'de start alacak. İlk maçında Meksika'ya kaybederek taraftarlarını üzen Panzerler'in tek hedefi 3 puan. Günün diğer maçlarında ise Güney Kore-Meksika ve Belçika Tunus maçları oynanacak.
EN BÜYÜK KOZU MESUT ÖZİL
Almanya'da İsveç maçı öncesi takımın en önemli kozu Arsenal'in Türk asıllı yıldızı Mesut Özil olacak.
EN BÜYÜK KOZU MESUT ÖZİL
Almanya'da İsveç maçı öncesi takımın en önemli kozu Arsenal'in Türk asıllı yıldızı Mesut Özil olacak.
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