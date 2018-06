Attığı gollerle Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan Bafetimbi Gomis için ayrılık iddiaları artıyor... Fransız yıldızın Çin'den teklif alması ve yönetimden zam istemesi uzun süredir tartışılıyordu. Fakat kulislerde konuşulan son iddia çok daha çarpıcı: Fatih Terim, Gomis'i yeni sezonda istemiyor!



ÜST SEVİYEDE YETERSİZ KALIR!

İddialara göre yönetime bir rapor sunan Terim, Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflere ulaşma yolunda Fransız yıldızın 'yetersiz' olacağını belirtti. Tecrübeli hoca, Gomis'in eksiklerini ve olası sıkıntıları da raporunda yönetime sundu.



​ DERBİ PERFORMANSI REFERANS

Tecrübeli yıldızın derbi performansını örnek olarak gösteren Terim'in "Şampiyonlar Ligi seviyesinde çok daha zorlanacak. Topla alış verişi kısıtlı. Fazla top kaybı yapıyor ve arkadaşlarını oyuna sokamıyor" ifadesini kullandığı öğrenildi.



İSTEDİĞİ FORVETİ DE ANLATTI

Fatih Terim'in kendilerine gerekli olan forvet tipini de raporunda belirttiği öğrenildi. Başarılı teknik adamın, "Golcülüğü dışınsa, presle savunmayı ön alanda başlatacak, sürekli hareket halinde olacak ve arkadaşlarına pozisyon hazırlayacak" dediği gelen bilgiler arasında.