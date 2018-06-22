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Kadroda düşünülmeyen kulüp arıyor

’da da kadroda düşünülmeyen kulüp arıyor

Kadroda düşünülmeyen Sosa kulüp arıyor
Trabzonspor'da aldığı yıllık ücret nedeniyle da kadroda düşünülmeyen Sosa'nın kendisine kulüp aradığı öğrenildi. Bordo-Mavili yönetimin Arjantinli yıldızı isteyen kulüplere gereken kolaylığı göstereceği ortaya çıktı. 'ya Arjantin'den Estudiantes'in talip olduğu öne sürülürken görüşmelerin devam ettiği iddia edildi.
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