Trabzonspor'da aldığı yıllık ücret nedeniyle yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Sosa'nın kendisine kulüp aradığı öğrenildi. Bordo-Mavili yönetimin Arjantinli yıldızı isteyen kulüplere gereken kolaylığı göstereceği ortaya çıktı. Sosa'ya Arjantin'den Estudiantes'in talip olduğu öne sürülürken görüşmelerin devam ettiği iddia edildi.
Kadroda düşünülmeyen Sosa kulüp arıyor
Trabzonspor’da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Sosa kulüp arıyor
Etiketler: Trabzonspor , Sosa , yeni sezon
- 22 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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