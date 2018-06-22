Yönetimin satmayı planladığı belirtilen Josef'ten farklı bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Josef, "Ben hiçbir kulüple görüşmedim. Tamamlamak istediğim bir sözleşmem var. Bu sezon şampiyon olabiliriz. İngiliz kulüpleriyle görüştüğüm yalan" ifadelerini kullandı.
Josef: şampiyon biz olacağız
Etiketler: Josef , Fenerbahçe
- 22 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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