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: şampiyon biz olacağız

Josef: şampiyon biz olacağız
Yönetimin satmayı planladığı belirtilen Josef'ten farklı bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan , "Ben hiçbir kulüple görüşmedim. Tamamlamak istediğim bir sözleşmem var. Bu sezon şampiyon olabiliriz. İngiliz kulüpleriyle görüştüğüm yalan" ifadelerini kullandı.
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