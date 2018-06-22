İlk aday Milik plase Kalinic&Bacca

Şampiyonlar Ligi'ni düşenerek üst seviye bir forveti kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'ın listesi ortaya çıktı... Sarı-Kırmızılılar, Napoli formasını giyen Arkadiusz Milik için çok büyük bir mesai harcıyor. Polonyalı yıldızın kiralanması konusunda İtalyan kulübüyle prensip anlaşmasına varan yönetim, Milik'in menajeriyle pazarlıklarını sürdürüyor.
KARAR TURNUVA SONRASINDA
Dünya Kupası'nda bulunan Milik'e 2-3 teklif olduğu ve yıldız futbolcunun bu nedenle kararsızlık yaşadığı belirtiliyor. Milik'in bu nedenle turnuva bittikten sonra kariyeriyle ilgili kararı vereceği öğrenildi. Fakat Napoli'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması nedeniyle Polonyalı forvetini Galatasaray'a vermek istediği öğrenildi.
TERİM 'ÖNCE MILIK' DİYOR
Cimbom, Milik'e alternatif olarak ise Milan'lı iki yıldızı belirledi. Bu isimler Nikola Kalinic ve Carlos Bacca... Fatih Terim'in iki forvete de onay verdiği ancak ilk tercihinin Milik olduğu ifade ediliyor.
KARAR TURNUVA SONRASINDA
Dünya Kupası'nda bulunan Milik'e 2-3 teklif olduğu ve yıldız futbolcunun bu nedenle kararsızlık yaşadığı belirtiliyor. Milik'in bu nedenle turnuva bittikten sonra kariyeriyle ilgili kararı vereceği öğrenildi. Fakat Napoli'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması nedeniyle Polonyalı forvetini Galatasaray'a vermek istediği öğrenildi.
TERİM 'ÖNCE MILIK' DİYOR
Cimbom, Milik'e alternatif olarak ise Milan'lı iki yıldızı belirledi. Bu isimler Nikola Kalinic ve Carlos Bacca... Fatih Terim'in iki forvete de onay verdiği ancak ilk tercihinin Milik olduğu ifade ediliyor.
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