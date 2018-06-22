G.Saray Musa için çok cazip bir kulüp

Fatih Terim'in ısrarla istediği kanat-forvet Ahmed Musa için Galatasaray'a müjdeli haber geldi. İtalyan basınına konuşan oyuncunun menajeri, Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcu için çok cazip bir seçenek olduğunu söyledi. Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle 25 yaşındaki futbolcunun Sarı-Kırmızılılar'a sıcak baktığını belirten Musa'nın menajeri, "Galatasaray büyük bir kulüp. Musa için cazip bir seçenek" diye konuştu.
KARAR KUPA SONRASI
Musa'nın menajeri oyuncuya Galatasaray'ın dışında başka teklifler de olduğunu söylerken, konuyla ilgili kararlarını Dünya Kupası sonrası vereceklerini belirtti.
KARAR KUPA SONRASI
Musa'nın menajeri oyuncuya Galatasaray'ın dışında başka teklifler de olduğunu söylerken, konuyla ilgili kararlarını Dünya Kupası sonrası vereceklerini belirtti.
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