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G.Saray Musa için çok cazip bir kulüp

’nın menajeri, “ büyük bir kulüp ve Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak. Musa için cazip bir seçenek” dedi

G.Saray Musa için çok cazip bir kulüp
Fatih Terim'in ısrarla istediği kanat-forvet Ahmed Musa için 'a müjdeli haber geldi. İtalyan basınına konuşan oyuncunun menajeri, Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcu için çok cazip bir seçenek olduğunu söyledi. Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle 25 yaşındaki futbolcunun Sarı-Kırmızılılar'a sıcak baktığını belirten Musa'nın menajeri, "Galatasaray büyük bir kulüp. Musa için cazip bir seçenek" diye konuştu.

KARAR KUPA SONRASI
Musa'nın menajeri oyuncuya Galatasaray'ın dışında başka teklifler de olduğunu söylerken, konuyla ilgili kararlarını Dünya Kupası sonrası vereceklerini belirtti.
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