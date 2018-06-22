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’de rota

İzmir ekibi ’ta gözden çıkar-ı lan ’e talip oldu

Göztepe’de rota Mustafa Pektemek
Göztepe'nin golcü listesi genişliyor... Kazakistan'ın Astana takımında oynayan Patrict Twumasi ve Trabzonspor'da oynayan N'Doye gibi isimlerle ilgilenen Göztepe gözünü bu kez 'ta gözden çıkarılan Mustafa Pektemek'e çevirdi. Ancak tecrübeli oyuncunun Beşiktaş'tan yıllık 1.6 milyon Euro kazanması Göztepe Yönetimi'ni düşündürüyor.
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