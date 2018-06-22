Göztepe'nin golcü listesi genişliyor... Kazakistan'ın Astana takımında oynayan Patrict Twumasi ve Trabzonspor'da oynayan N'Doye gibi isimlerle ilgilenen Göztepe gözünü bu kez Beşiktaş'ta gözden çıkarılan Mustafa Pektemek'e çevirdi. Ancak tecrübeli oyuncunun Beşiktaş'tan yıllık 1.6 milyon Euro kazanması Göztepe Yönetimi'ni düşündürüyor.
Göztepe’de rota Mustafa Pektemek
İzmir ekibi Beşiktaş’ta gözden çıkar-ı lan Mustafa Pektemek’e talip oldu
Etiketler: mustafa pektemek , Göztepe , Trabzonspor , Beşiktaş , Kazakistan , Astana
- 22 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
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