Canlı I Nijerya - İzlanda

Bugünün ikinci maçında D Grubu'nda Nijerya ile İzlanda karşılaşacak. Volgograd Arena'da oynanacak mücadelenin başlama saati 18.00...

Bu maç öncesinde Nijerya'nın puanı bulunmazken, İzlanda 1 puana sahip.







İLK 11'LER

Nijerya : Uzoho, Omeruo, Ekong, Balogun, Idowu, Moses, Mikel, Ndidi, Etebo, Musa, Iheanacho

İzlanda : Halldorsson, Saevarsson, Arnason, Sigurdsson, Magnusson, Gislason, Sigurdsson, Gunnarsson, Bjarnason, Finnbogason, Bödvarsson

NİJERYA - İZLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Volgograd Arena'da oynanacak Nijerya - İzlanda karşılaşması saat 18.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maça dair tüm detaylar takvim.com.tr'de...

Karşılaşmayı Avustralyalı hakem Matt Conger yönetecek. Conger'in yardımcılıklarını ise Simon Lount ve Tevita Makasini yapacak.

37 YIL SONRA KARŞI KARŞIYA GELİYORLAR

Nijerya ile İzlanda bugüne kadar sadece bir kez karşı karşıya geldi. İzlanda'da 1981 yılında oynanan özel karşılaşmayı ev sahibi takım 3-0 kazandı.

İZLANDA İLK KEZ DÜNYA KUPASI'NDA BOY GÖSTERİYOR

​FIFA Dünya Kupası'na ilk kez katılan İzlanda, ilk maçında turnuvanın şampiyonluk adayları arasında gösterilen Arjantin ile 1-1 berabere kaldı. Son yıllarda milli takımlar bazında gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken İzlanda, Panama ile Dünya Kupası'nda ilk kez mücadele eden iki ekipten biri... Avrupa elemelerinde Hırvatistan, Türkiye ve Ukrayna'yı geride bırakarak grubunu lider bitiren İzlanda, Dünya Kupası biletini kapmıştı.

NİJERYA 6. KEZ...

Rusya'daki turnuvayla Dünya Kupası'nda 6. kez boy gösteren Nijerya, organizasyonda son 16 turundan ileriye gidemedi. Çıktığı 19 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 yenilgi alan Afrika ekibi, 20 gol attı ve 28 gol yedi.