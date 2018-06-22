Canlı| Brezilya - Kosta Rika

2018 Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında Brezilya ile Kosta Rika karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 10 maçta Brezilya'nın büyük üstünlüğü dikkati çekiyor. Brezilya, 7'si resmi 3'ü özel bu maçlarda 9 galibiyet alırken, Kosta Rika yalnızca 1 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. "Sambacılar" rakip fileleri 32 kez havalandırırken, kalesinde ise 9 gol gördü. Gruptaki ilk maçında İsviçre ile berabere kalan Brezilya'nın 1, Sırbistan'a mağlup olan Kosta Rika'nın ise puanı bulunmuyor.

BREZİLYA - KOSTA RİKA

STAT: Saint-Petersburg Stadı

SAAT: 15.00

YAYIN: TRT 1

BREZİLYA: Alisson, Fagner, Silva, Miranda, Marcelo, Casemiro, Paulinho, Willian, Coutinho, Neymar, Jesus

TEKNİK DİREKTÖR: Tite

KOSTA RİKA: Navas, Gamboa, Gonzalez, Acosta, Duarte, Oviedo, Venegas, Guzman, Borges, Bryan Ruiz, Urena

TEKNİK DİREKTÖR: Oscar Ramirez

İLK RANDEVU 1956'DA

İki takım tarihlerinde ilk olarak 13 Mart 1956'da Meksika'da gerçekleştirilen Pan Amerikan Oyunları'nda karşı karşıya geldi. Brezilya, bu mücadeleyi 7-1 gibi tarihi bir skorla kazandı. Brezilya ve Kosta Rika son olarak 5 Eylül 2015'te karşılaştı. ABD'de oynanan hazırlık maçını Brezilya 1-0 kazanmayı başardı.

TEK GALİBİYET 58 YIL ÖNCE

Kosta Rika'nın, Brezilya karşısında elde ettiği ilk ve tek galibiyet bundan tam 58 yıl önce geldi. Kosta Rika, 10 Mart 1960'da Pan Amerikan Oyunları'nda karşılaştığı Brezilya'yı 3-0'la geçti. Bu maçtan sonra iki takım arasında oynanan 8 maçı da Brezilya kazanmayı bildi.

BREZİLYA 106. MAÇINDA

Dünya Kupası'na 21. kez katılan Brezilya, şampiyonada bugüne kadar 105 maça çıktı. Güney Amerika ekibi bu maçlarda 70 galibiyet, 18 beraberlik ve 17 yenilgi aldı. 222 gol atan Brezilya, kalesinde ise 103 gol gördü. Beşinci Dünya Kupası'nı yaşayan Kosta Rika ise oynadığı 16 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.