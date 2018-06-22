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Bamba Comolli’yi bekliyor

Fransız kanat oyuncusu Bamba, Comolli’nin kendisini ’a götürmesini bekliyor...

Bamba Comolli’yi bekliyor
Fenerbahçe, Saint Etienne ile sözleşmesi sona eren kanat oyuncusu Jonathan Bamba ile prensipte anlaşma sağlamıştı. Ancak, Damien Comolli'nin teknik direktör Phillip Cocu'ya odaklanması nedeniyle görüşmelere ara verilmişti. Comolli'nin Bamba ile kesin anlaşmayı yapıp Fransız yıldızı İstanbul'a getirmesi bekleniyor.
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