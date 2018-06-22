Fenerbahçe, Saint Etienne ile sözleşmesi sona eren kanat oyuncusu Jonathan Bamba ile prensipte anlaşma sağlamıştı. Ancak, Damien Comolli'nin teknik direktör Phillip Cocu'ya odaklanması nedeniyle görüşmelere ara verilmişti. Comolli'nin Bamba ile kesin anlaşmayı yapıp Fransız yıldızı İstanbul'a getirmesi bekleniyor.
Bamba Comolli’yi bekliyor
Fransız kanat oyuncusu Bamba, Comolli’nin kendisini İstanbul’a götürmesini bekliyor...
Etiketler: Saint-Etienne , İstanbul , Fenerbahçe
- 22 Haziran 2018, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.