F.Bahçe yönetimi UEFA zirvesinden umutlu döndü. UEFA'nın FFP anlaşmasında transfer kısıtlamalarında esneklik gösterilmesini istedi. UEFA'nın yönetimin gelecek ile ilgili planlanmasından memnun kaldığı öğrenildi.
Yönetim UEFA’dan umutlu döndü
Etiketler: UEFA , Fenerbahçe
- 21 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.