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Yönetim ’dan umutlu döndü

Yönetim UEFA’dan umutlu döndü
F.Bahçe yönetimi zirvesinden umutlu döndü. UEFA'nın FFP anlaşmasında transfer kısıtlamalarında esneklik gösterilmesini istedi. UEFA'nın yönetimin gelecek ile ilgili planlanmasından memnun kaldığı öğrenildi.
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  • 21 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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