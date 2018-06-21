Dünya Kupası D Grubu'nda ilk maçında İzlanda ile berabere kalan Arjantin bugün saat 21.00'de Hırvatistan ile karşılaşacak. Tangocular için bu maç hayati önem taşıyor. C Grubu'nda ise Danimarka, Avustralya ile mücadele edecek. İlk maçında Peru'yu 1-0 mağlup eden Danimarka, Fransa'ya kaybeden Avustralya'ya karşı 2. galibiyetini almak istiyor. Kupanın favorisi Fransa ise saat 18.00'de Güney Amerika temsilcisi Peru ile kapışacak.
Messi’li Arjantin Hırvatistan’a karşı
Tangocular, ilk maçını kazanan Hırvatlar’a karşı mücadele edecek
Etiketler: Dünya Kupası , Güney Amerika , Avustralya , Fransa , Danimarka , Tangocular
- 21 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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