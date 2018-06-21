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Messi’li Arjantin Hırvatistan’a karşı

, ilk maçını kazanan Hırvatlar’a karşı mücadele edecek

Messi’li Arjantin Hırvatistan’a karşı
Dünya Kupası D Grubu'nda ilk maçında İzlanda ile berabere kalan Arjantin bugün saat 21.00'de Hırvatistan ile karşılaşacak. için bu maç hayati önem taşıyor. C Grubu'nda ise Danimarka, Avustralya ile mücadele edecek. İlk maçında Peru'yu 1-0 mağlup eden , 'ya kaybeden Avustralya'ya karşı 2. galibiyetini almak istiyor. Kupanın favorisi Fransa ise saat 18.00'de Güney Amerika temsilcisi Peru ile kapışacak.
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  • 21 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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