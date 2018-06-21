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’a ’nde şeker gibi kura

, 2. ön eleme turunda B36 Torshavn/St.Josephs-Titograd eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kartal’a Avrupa Ligi’nde şeker gibi kura

Beşiktaş'ın 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri oldu. Nyon'daki kuraya 2. ön eleme turunda seribaşı olarak katılan 'ın net rakibi şu şekilde belli olacak. Faore Adaları'ndan B36 Torshavn ile Cebelitarık ekibi St.Joseph's arasında oynanacak maçta turu hangi takım geçerse bu ekip daha sonra Karadağ ekibi Titograd ile karşılaşacak. Bu turdan galip çıkan ekip de Beşiktaş'la karşılaşacak. Beşiktaş ilk maçı 26 Temmuz rövanşı 2 Ağustos'ta oynayacak.

S.DONETSK İLE ÖZEL MAÇ
Beşiktaş'ın yeni sezon öncesi hazırlık maçlarında karşılaşacağı ekiplerden biri belli oldu. Siyah-Beyazlı takımın Ukrayna takımlarından Shakhtar Donetsk ile özel bir maç oyanayacağı öğrenildi. Karşılaşma 12 Temmuz'da oynanacak. Beşiktaş'ın karşılaşacağı diğer rakipler ise henüz netleşmedi.

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  • 21 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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