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’dan altın vuruş

, B Grubu ikinci maçında ’ı 54’te ’n��n golüyle mağlup ederek puanını 4 yaptı

İspanya’dan altın vuruş
Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında , engelini 1-0'la geçti. Bu sonuçla puanını 4'e yükselten İspanya bir üst tura yükselme yolunda önemli bir adım atmış oldu. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmada İspanya'ya galibiyeti getiren golü 54'te attı. İspanya gruptaki son maçında iddiası kalmayan Fas ile karşı karşıya gelecek.
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  • 21 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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