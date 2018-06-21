Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında İspanya, İran engelini 1-0'la geçti. Bu sonuçla puanını 4'e yükselten İspanya bir üst tura yükselme yolunda önemli bir adım atmış oldu. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmada İspanya'ya galibiyeti getiren golü 54'te Diego Costa attı. İspanya gruptaki son maçında iddiası kalmayan Fas ile karşı karşıya gelecek.
İspanya’dan altın vuruş
İspanya, Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında İran’ı 54’te Diego Costa’n��n golüyle mağlup ederek puanını 4 yaptı
Etiketler: Diego Costa , Dünya Kupası , İspanya , İran
- 21 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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