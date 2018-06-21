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Kalinic için tam gün mesaide

’e alternatif arayan , Hırvat golcünün menajeri ile temaslarını hazlındırdı. Milan da oyuncuyu kiralamaya sıcak bakıyor

Galatasaray Kalinic için tam gün mesaide
Galatasaray Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis'e alternatif arayışlarını sürdürüyor. Son olarak gündeme Hırvat forvet oyuncusu Nikola Kalinic gelmişti.

GATTUSO'DAN ONAY
Fatih Terim bu transfer için Milan Teknik Direktörü Gattuso ile telefon görüşmesi yapmış ve olumlu bir cevap almıştı.

HER GÜN GÖRÜŞÜYOR
Sarı-Kırmızılı Yönetimin, 30 yaşındaki Hırvat golcünün menajeriyle hemen hemen her gün görüştüğü öğrenildi. Aslan, Kalinic'i kiralık olarak transfer etmek istiyor
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  • 21 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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