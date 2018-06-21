Galatasaray Kalinic için tam gün mesaide

Fransız golcüsüsürdürüyor. Son olarak gündeme Hırvat forvet oyuncusugelmişti.bu transfer için Milan Teknik Direktörüile telefon görüşmesi yapmış ve olumlu bir cevap almıştı.Sarı-Kırmızılı Yönetimin, 30 yaşındakigolcünün menajeriyle hemen hemen her gün görüştüğü öğrenildi. Aslan,kiralık olarak transfer etmek istiyor