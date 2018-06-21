Galatasaray Kalinic için tam gün mesaide

Galatasaray Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis'e alternatif arayışlarını sürdürüyor. Son olarak gündeme Hırvat forvet oyuncusu Nikola Kalinic gelmişti.
GATTUSO'DAN ONAY
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bu transfer için Milan Teknik Direktörü Gattuso ile telefon görüşmesi yapmış ve olumlu bir cevap almıştı.
HER GÜN GÖRÜŞÜYOR
Sarı-Kırmızılı Yönetimin, 30 yaşındaki Hırvat golcünün menajeriyle hemen hemen her gün görüştüğü öğrenildi. Aslan, Kalinic'i kiralık olarak transfer etmek istiyor
GATTUSO'DAN ONAY
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bu transfer için Milan Teknik Direktörü Gattuso ile telefon görüşmesi yapmış ve olumlu bir cevap almıştı.
HER GÜN GÖRÜŞÜYOR
Sarı-Kırmızılı Yönetimin, 30 yaşındaki Hırvat golcünün menajeriyle hemen hemen her gün görüştüğü öğrenildi. Aslan, Kalinic'i kiralık olarak transfer etmek istiyor
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