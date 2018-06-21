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Canlı I -

2018 C Grubu ikinci maçında ile karşı karşıya geliyor. Peki, Fransa - Peru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Ayrıca maça dair tüm detaylar ve canlı anlatımı takvim.com.tr'de...

Canlı I Fransa - Peru

2018 'nın favorileri arasında gösterilen , grubun ikinci maçında ile karşılacak. İlk maçında Avustralya'yı 2-1 mağlup eden Fransa, Peru karşısında alacağı galibiyet gruptan çıkmasını garantileyecek. Peki, Fransa - Peru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

FRANSA - PERU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ekaterinburg Arena'da oynanacak mücadelenin başlama saati 18.00. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak aktarılacak. Ayrıca maça dair tüm detaylar ve canlı anlatımı fotomac.com.tr'de olacak...

İŞTE İLK 11'LER:


Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Pogba, Kante, Matuidi, Griezmann, Giroud, Mbappe.

Peru: Gallese, Rodriguez, Trauco, Ramos, Advincula, Cueva, Yotun, Aquino, Guerrero, Carrilo, Flores

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  • 21 Haziran 2018, Perşembe 18:02
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