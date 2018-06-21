Çin kulüpleri ile temas halinde olan G.Saray'ın Fransız golcüsü Gomis, Sarı-Kırmızılılar ve kendisi için beklediği teklifi alamazsa 27 Haziran'da İstanbul'a dönüp yeni sezon çalışmalarına başlayacak. Yönetim, bu tarihten sonra Fransız yıldızın satışına sıcak bakmıyor.
Bafetimbi Gomis’te kritik tarih 27 Haziran
Etiketler: Gomis , İstanbul , 27 Haziran
- 21 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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