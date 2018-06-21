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Bafetimbi ’te kritik tarih

Bafetimbi Gomis’te kritik tarih 27 Haziran
Çin kulüpleri ile temas halinde olan G.Saray'ın Fransız golcüsü Gomis, Sarı-Kırmızılılar ve kendisi için beklediği teklifi alamazsa 27 Haziran'da 'a dönüp yeni sezon çalışmalarına başlayacak. Yönetim, bu tarihten sonra Fransız yıldızın satışına sıcak bakmıyor.
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  • 21 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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