;
Yol Durumu
  1. Dünya Kupası günlüğü
  2. Ersan takıma geri dönüyor

3 milyon dolara razıyız

Asbaşkan Hacısalihoğlu gözdeleri Aminu için, “Onu almak için 3 milyon dolara bile razıyız” dedi. Yönetimi'nin Aminu'yu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği öne sürüldü.

3 milyon dolara razıyız

Trabzonspor rotayı Umur Aminu'ya çevirdi. Bordo- Mavili yönetim bir süredir bu oyuncuyu transfer etme uğraşı verirken ile yapılan birkaç görüşmede henüz bir sonuç elde edilemedi. Bu arada Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, 'yla ilgili itirafta bulunarak, "Keşke satın alabilsek, Aminu için 3 milyon Dolar vermeye razıyız" ifadesini kullandı.

BİZE BÜYÜK GÜÇ KATACAĞINA EMİNİM
HACISALİHOĞLU sosyal medya hesabından Umar Aminu'yu istediklerini belirterek, "Umar'ı bırakın bonservissiz almayı, 3 Milyon Dolar'a verirseler dahi almaya razıyız. Keşke satın alabilsek. Onun Trabzonspor'a büyük güç katacağını düşünüyorum" diye konuştu.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALAMA
Osmanlıspor'un Aminu'yunuyla Trabzon'a bonservisiyle verme ısrarcı olduğu ancak Bordo-Mavililer'in satın alma opsiyonuyla kiralama noktasında temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.

AMİNU DA GELMEK İSTİYOR
Osmanlıspor'un yıldız ismi Aminu'nun da Trabzonspor'a gelmeyi çok istediği gelen bilgiler arasında.

Etiketler: , ,
  • 21 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ