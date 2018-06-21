3 milyon dolara razıyız

Trabzonspor rotayı Umur Aminu'ya çevirdi. Bordo- Mavili yönetim bir süredir bu oyuncuyu transfer etme uğraşı verirken Osmanlıspor ile yapılan birkaç görüşmede henüz bir sonuç elde edilemedi. Bu arada Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Umar Aminu'yla ilgili itirafta bulunarak, "Keşke satın alabilsek, Aminu için 3 milyon Dolar vermeye razıyız" ifadesini kullandı.



BİZE BÜYÜK GÜÇ KATACAĞINA EMİNİM

HACISALİHOĞLU sosyal medya hesabından Umar Aminu'yu istediklerini belirterek, "Umar'ı bırakın bonservissiz almayı, 3 Milyon Dolar'a verirseler dahi almaya razıyız. Keşke satın alabilsek. Onun Trabzonspor'a büyük güç katacağını düşünüyorum" diye konuştu.



SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALAMA

Osmanlıspor'un Aminu'yunuyla Trabzon'a bonservisiyle verme ısrarcı olduğu ancak Bordo-Mavililer'in satın alma opsiyonuyla kiralama noktasında temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.

AMİNU DA GELMEK İSTİYOR

Osmanlıspor'un yıldız ismi Aminu'nun da Trabzonspor'a gelmeyi çok istediği gelen bilgiler arasında.