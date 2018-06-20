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Ünvanımızı geri alacağız

İspanyol file bekçisi “Unvanımızı geri alacağız” dedi.

Ünvanımızı geri alacağız
Beşiktaş'ın ispanyol kalecisi Fabri öncesinde umutlu konuştu. 2 sezon arka arkaya kazandıkları şampiyonluğu kaptırdıkları için çok üzgün olduklarını ifade eden Fabri, "Yeni sezon şampiyonluğu bırakmayacağız. Geçtiğimiz sezon Başakşehir önünde yenilmeseydik şampiyonluk bizim olurdu. Ancak futbolda dün yok bugün vardır" dedi.
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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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