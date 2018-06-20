Beşiktaş'ın ispanyol kalecisi Fabri yeni sezon öncesinde umutlu konuştu. 2 sezon arka arkaya kazandıkları şampiyonluğu kaptırdıkları için çok üzgün olduklarını ifade eden Fabri, "Yeni sezon şampiyonluğu bırakmayacağız. Geçtiğimiz sezon Başakşehir önünde yenilmeseydik şampiyonluk bizim olurdu. Ancak futbolda dün yok bugün vardır" dedi.
Ünvanımızı geri alacağız
İspanyol file bekçisi “Unvanımızı geri alacağız” dedi.
Etiketler: Başakşehir , Beşiktaş , yeni sezon
- 20 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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