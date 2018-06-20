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Trabzon Serdar için benimle görüştü

’in menajeri, “ bu futbolcu için beni aradı”ifadesini kullandı

Trabzon Serdar için benimle görüştü
Osmanlısporlu Serdar Gürler ile ilgili menajeri konuştu. Erdem Karagöl, 'un kendisini aradığını açıkladı. Karagöl, "Serdar için bana teklifler geliyor ama yurtdışı ile ilgili oluyor. Önce kulübe gitmeleri lazım. Trabzonspor beni aradı ilk kez açıklıyorum" dedi.
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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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