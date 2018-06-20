Osmanlısporlu Serdar Gürler ile ilgili menajeri konuştu. Erdem Karagöl, Trabzonspor'un kendisini aradığını açıkladı. Karagöl, "Serdar için bana teklifler geliyor ama yurtdışı ile ilgili oluyor. Önce kulübe gitmeleri lazım. Trabzonspor beni aradı ilk kez açıklıyorum" dedi.
Trabzon Serdar için benimle görüştü
Serdar Gürler’in menajeri, “Trabzonspor bu futbolcu için beni aradı”ifadesini kullandı
Etiketler: Trabzonspor , Serdar Gürler
- 20 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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