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’in açılış partisi

temsilcisi, ’ndaki ilk maçında Polonya’yı Cionek (k.k) ve Niang’ın attığı gollerle mağlup etti...

Senegal’in açılış partisi
Dünya Kupası H Grubu'nda Senegal, Polonya'yı 2-1 yendi. , 37. dakikada öne geçti. Mane'nin pasında Gueye'nin şutu Cionek'e çarparak ağlarla buluştu. 60'da Polonya savunmasının hatasını affetmeyen Niang kaleci Szczesny'yi geçip topu boş kaleye gönderdi: 0-2. 86'da Grosicki'nin kullandığı serbest vuruşu Krychowiak topu kafayla ağlarla buluşturdu.
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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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