Dünya Kupası H Grubu'nda Senegal, Polonya'yı 2-1 yendi. Senegal, 37. dakikada öne geçti. Mane'nin pasında Gueye'nin şutu Cionek'e çarparak ağlarla buluştu. 60'da Polonya savunmasının hatasını affetmeyen Niang kaleci Szczesny'yi geçip topu boş kaleye gönderdi: 0-2. 86'da Grosicki'nin kullandığı serbest vuruşu Krychowiak topu kafayla ağlarla buluşturdu.
Senegal’in açılış partisi
Afrika temsilcisi, Dünya Kupası’ndaki ilk maçında Polonya’yı Cionek (k.k) ve Niang’ın attığı gollerle mağlup etti...
Etiketler: Afrika , Dünya Kupası , SENEGAL
- 20 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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