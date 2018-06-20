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Maalesef Trabzon’a dönemem

taraftarın geri dön çağrısına, “Maalesef dönemem” dedi

Maalesef Trabzon’a dönemem
Trabzonspor'dan geçtiğimiz sezonun devre arasında sıkıntılı bir şekilde ayrılan Theo Bongonda, taraftarların geri dön çağrısına sosyal medyadan cevap verdi. Bongonda, sevgi gösterilerinden memnun olduğunu belirterek, "Altı ay oldu ayrılalı ama herkes beni seviyor. Bu ilgiye teşekkür ediyorum. Size söz veriyorum bir gün geri döneceğim ama maalesef şimdilik geri dönmüyorum. Henüz tamamlayamadığım hedeflerim var" ifadesini kullandı.
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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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