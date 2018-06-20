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Konyaspor ile yollarını ayırdı

, teknik direktör ile yolları ayırdığını açıkladı.

'de Konyaspor geçtiğimiz yıl teknik direktörlüğünü yapan ile yollarını ayırdı.

Atiker Konyaspor'un resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:
"'umuzda 6 Mart 2018 tarihinden itibaren görev yapmaya başlayan Teknik Direktör Sayın Sergen Yalçın bu süre içinde yardımcılarıyla birlikte kulübümüze büyük katkı sağlamış camiamızın sevgisini kazanmıştır.

Başta Sayın hocamız Sergen Yalçın olmak üzere, çok kıymetli ekip arkadaşları Murat Şahin, Çağdaş Atan, Murat Kaytaz, Levent Açıl ve Gürsoy Yalçın'a bugüne kadar Atiker Konyaspor'umuza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.

ATİKER KONYASPOR KULÜBÜ

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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba 10:46
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