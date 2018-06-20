Fenerbahçe'ye oynattığı defans ağırlıklı futbolu taraftar benimsediği için Aykut Kocaman ile yollarını ayıran Fenerbahçe yönetimi anlaşma sağladığı Phillip Cocu ile imza aşamasına gelirken, Hollanda'dan gelen bilgiler herkeste şaşkınlık yarattı. Cocu, hiç de hücum oynatan bir teknik adam çıkmadı!
SAVUNMA GÜVENLİĞİNİ DÜŞÜNÜR
Yapılan yorumlarda Cocu için "Skor odaklı bir futbol oynatır. Oynattığı futbol çoğu kişiye sıkıcı gelir. Sistemi 4-3-3 olsa da öncelikle savunma güvenliğini düşünür" yorumu yapıldı.
TERCİHİ ÇOĞUNLUKLA 4-3-3 AMA...
Cocu için şu ifadelere yer verildi: "Zaman zaman 3-5-2 ve 5-3-2 gibi sistemleri dener. Ama bunlar nadiren olur. İleride bir tane klasik kanat, bir tane de içeri kat eden golcü-kanadı tercih eder.
YILDIZLARI KOŞTURMAYI SEVER
Santrforda aradığı ilk özellik, takım arkadaşlarını oyuna sokması, ve duvar olabilmesidir. Orta sahadaki tercihi ise oyunun her iki yönünü oynayabilen oyunculardır. Yıldızları koşturmasını sever.
Hollanda’nın Aykut Kocaman'ı
Genç hocanın oynattığı futbol Hollanda’da çoğu zaman ‘sıkıcı’ diye yorumlanıyor. Skor odaklı bir taktik anlayışı olan Cocu’nun Aykut Kocaman’dan farkı, daha çok yaratıcı isme aynı anda 11’de şans vermesi
Fenerbahçe'ye oynattığı defans ağırlıklı futbolu taraftar benimsediği için Aykut Kocaman ile yollarını ayıran Fenerbahçe yönetimi anlaşma sağladığı Phillip Cocu ile imza aşamasına gelirken, Hollanda'dan gelen bilgiler herkeste şaşkınlık yarattı. Cocu, hiç de hücum oynatan bir teknik adam çıkmadı!
- 20 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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