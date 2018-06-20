Cimbom'un transfer gündeminde yer alan Xherdan Shaqiri önemli açıklamalar yaptı... TRT Spor'a konuşan İsviçreli yıldız, "Galatasaray'ı ve Fatih Terim'i çok seviyorum. Bir gün mutlaka Türkiye'ye geleceğim ama bu sezon değil" dedi. Shaqiri böylece transferiyle ilgili spekülasyonlara son noktayı koydu.
G.Saray’a geleceğim ama şimdi değil!
Etiketler: Fatih Terim , Xherdan Shaqiri , Türkiye , Galatasaray , transfer
- 20 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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