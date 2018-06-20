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G.Saray’a geleceğim ama şimdi değil!

G.Saray’a geleceğim ama şimdi değil!
Cimbom'un gündeminde yer alan önemli açıklamalar yaptı... TRT Spor'a konuşan İsviçreli yıldız, "'ı ve 'i çok seviyorum. Bir gün mutlaka 'ye geleceğim ama bu sezon değil" dedi. Shaqiri böylece transferiyle ilgili spekülasyonlara son noktayı koydu.
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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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