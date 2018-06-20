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, 'in kiralanması için prensip anlaşmasına vardı!

Son dakika haberine göre , Serie A Takımlarından 'nin Polonyalı golcüsü 'in kiralanması için kulübüyle prensip anlaşmasına vardı

Galatasaray prensipte anlaşmaya vardı!
İki yıllık hasretini dindirip 'de şampiyon olan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek , transfer çalışmalarını sürdürüyor. beIN SPORTS'un haberine göre Galatasaray, forvet bölgesi için 'nin Polonyalı yıldızı 'i istiyor! Haberde sarı-kırmızılıların, 24 yaşındaki yıldız golcünün kiralanması konusunda Napoli ile prensip anlaşmasına varıldığı kaydedildi.
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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba 21:14
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