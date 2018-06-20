İki yıllık hasretini dindirip Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. beIN SPORTS'un haberine göre Galatasaray, forvet bölgesi için Napoli'nin Polonyalı yıldızı Arkadiusz Milik'i istiyor! Haberde sarı-kırmızılıların, 24 yaşındaki yıldız golcünün kiralanması konusunda Napoli ile prensip anlaşmasına varıldığı kaydedildi.
Galatasaray, Arkadiusz Milik'in kiralanması için prensip anlaşmasına vardı!
Son dakika haberine göre Galatasaray, Serie A Takımlarından Napoli'nin Polonyalı golcüsü Arkadiusz Milik'in kiralanması için kulübüyle prensip anlaşmasına vardı
Etiketler: Spor Toto Süper Lig , Galatasaray , Napoli , Arkadiusz Milik
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